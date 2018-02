Kiinalaiset ajokortit kelpaavat nyt Suomessa – lappilaiset pelkäävät henkensä puolesta

Pieleen menee.

Ajotapa Kiinassa on "minä ensin". Jos liikenne pysähtyy, niin yritetään väkisin ohi. Lopputuloksena on rivi autoja nokat vastakkain ja hiilitön ruuhka perässä molempiin suuntiin. Kestää tunteja purkaa tuo suma. Myös luovuus on huipussaan siellä. Ellet pääse tietä pitkin, niin oikaistaan pyörätietä pitkin. En ole maailmaa kiertäessäni muualla nähnyt ruumiita tiellä ja onnettomuuksia niin kuin siellä.

