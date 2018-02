Uutissuomalainen: Ensimmäiset mediatuomarit tulossa Suomeen

Helsingin käräjäoikeus on ensimmäisenä tuomioistuimena Suomessa aloittamassa käytännön, jossa tietyt tuomarit erikoistuvat toimimaan median kanssa. Asiasta kertoo Uutissuomalainen. Myös muualla Suomessa käytännöstä on keskustelu.

Käräjätuomari Petra Springin mukaan Helsingin käräjäoikeudessa on "johdonmukaiset suunnitelmat" aloittaa mediatuomarien toiminta. Hänen mukaansa neuvotteluja asiasta on käyty ja järjestelmä on tulossa.

Ajatus mediatuomarien käytöstä Suomessa nousi esiin noin vuosi sitten osana Helsingin hovioikeuden laatuhanketta. Työryhmä ehdotti, että Suomessakin otettaisiin käyttöön järjestelmä, jossa asiaan koulutetut tuomarit vastaisivat median kysymyksiin oikeusjärjestelmän ja yksittäisten tuomioiden sisällöstä.

Esimerkiksi Norjassa, Ruotsissa ja Hollannissa on mediatuomareita.