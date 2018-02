Liberaalit raittiusmiehet vastaan alkiolaiset – missä Väyrysen kannattajat luuraavat?

Anita Simola

– Epäilen, että Alkio kääntyy haudassaan, totesi kansanedustaja Pekka Puska (kesk), kun pitkään veivattu alkoholilaki hyväksyttiin.

Viina liittyy kiinteästi keskustan, välillä jopa mystisiä piirteitä saavaan henkiseen isään Santeri Alkioon. Puolueen johtoon jälleen pyrkivä Paavo Väyrynen on julistanut vievänsä puolueen takaisin alkiolaisuuteen, jos tulee valituksi.

Alkio oli kiivas raittiusmies. Hei, katsotaanpas. Presidentinvaaleissa viidennen sijan saanut Matti Vanhanen (kesk) on raittiusmies samoin kuin pääministeri Juha Sipilä (kesk). Edellinen vannoo omenamehuun. Jälkimmäisen kädessä on nähty siideritölkki, mutta oikein kukaan ei ole nähnyt, onko siitä juotu.

Keskusta on ollut helisemässä puolueen vanhan isännän eli Väyrysen kanssa pitkään. Hän käyttäytyy kuten moni vanha isäntä. Taloa ei anneta. Sukupolvenvaihdosta siirretään niin pitkälle kuin mahdollista.

Väyrynen olisi halunnut kunnon aseman nykyhallituksessa. Siihen Sipilä ei taipunut ja Väyrynen palasi Eurooppaan.

Väyrynen on puolueen kunniapuheenjohtaja. Siitä huolimatta hän perusti oman puolueen ja oli presidentinvaalissa kansanliikkeen ehdokas. Vanha isäntä peittosi nuoren isännän selvin luvuin.

Puoluejohto on yrittänyt päästä Väyrysestä eroon, mutta huonoin tuloksin.

Nyt ei ehkä tarvitse tehdä mitään. Ongelma ratkeaa itsestään. Väyrynen tavoittelee puolueen johtajuutta kesäkuussa Sotkamossa. Jos hän ei tule valituksi, niin hän lupaa lähteä puolueesta. Eduskuntaan Väyrynen palaa joka tapauksessa.

Sosiaalisessa mediassa Väyrysen yrityksistä tehdään avointa pilkkaa.

Puhutaan häviöiden ennätyksistä. Joku arvioi, että jos Väyrynen on puheenjohtaja, hän voisi viedä puolueen hallitukseen, ja hän voisi nousta pääministeriksi. Silloin Väyrynen olisi tarvittaessa presidentin sijainen.

Väyrynen keräsi presidentinvaalissa 6,2 prosentin äänisaaliin. Se ei ole suuri, jos lukua vertaa vuoden 2012 vaaleihin. Silloin Väyrynen sai liki 17 prosenttia äänistä.

Jos vertaa äänimäärää Vanhasen saamaan 4,1 prosentin kannatukseen, niin Väyrysen potti on suuri.

Mutta missä Väyrysen kannattajat luuraavat?

Keskustan piirijohtajat seisovat tukevasti Sipilän takana. Kun Vanhasen gallup-suosio näytti heikolta, pääministeri pisti arvovaltansa peliin ja oli kytkemässä omaa jatkoaan kannatukseen. Vaalipäivänä, ennen ennakkoäänten julkistamista Sipilä kertoi, että hän aikoo olla ehdolla, oli tulos mikä tahansa.

Syyksi hän ilmoitti, että kentältä on tullut paljon kannatusta ja tsemppausta.

Osa tulkitsee tämän takinkäännöksi, osa ei.

Kun jututtaa keskustalaisia, niin saa samanlaista viestiä. Ei ole mitään syytä vaihtaa miestä. Hallitusohjelman lähes kaikki isot tavoitteet ovat liikahtaneet ja saatu maaliin. Talous kasvaa, työllisyysaste on yli 70 prosenttia. Jäljellä on enää pari tehtävää. Sote on vietävä maaliin ja ay-liikettä on lepyteltävä aktiivimallista.

Vaikka Sipilä paistattelee kentän suosiossa, on soraääniäkin kuultu.

Puolueen grand old man, kansanedustaja Seppo Kääriäinen on peräänkuuluttanut kunnon tuuletusta vaalituloksen takia. Hän on todennut, ettei Väyrysen ehdokkuudelle kannata naureskella, mutta jatkanut, ettei usko Sipilän horjuttamiseen.

Vanhemman polven keskustasiivestä on kuulunut arvosteluja, jonka mukaan Sipilä on liiaksi itsevaltias.

Tämä tuli ilmi ministerivalinnoista. Ennen puoluejohto pähkäili yhdessä sopivia ehdokkaita. Nyt kaikki viittaavat puheenjohtajaan.

– Kysykää Juhalta. Nimet ovat vain hänen tiedossaan, useat huikkaavat. Ehkä tässä piilee pieni totuuden siemen.

Keskustaväestä löytyy joukko, jolle syvenevä yhteistyö EU:n kanssa on kauhistus. Tähän saumaan Väyrysen ohjelma istuu hyvin.

Lisäksi osa väestä on vannoutunutta Väyrysen porukkaa, oli hän sitten ehdolla vaikka maamiesseuran rahastonhoitajaksi.

Omilla kotiseuduillaan Lapin vaalipiirissä Väyrysen kannatus oli presidentinvaalissa reilut 16 prosenttia. Väyrysen kerrotaan keränneen ääniä perussuomalaisilta ei niinkään keskustasta. Moni keskustalainen äänesti Sauli Niinistöä.

On puhuttu, että keskustasta löytyy noin 15 prosentin suuruinen joukko, jolle nykymeno ei kelpaa. Tämä ei riitä Sipilän kaatamiseen. Monet keskustavaikuttajat ovat arvioineet Väyrysen mahdollisuudet Sipilän kaatamiseen melko olemattomiksi.

Varmaa on, että Sotkamosta voidaan kirjoittaa tavanomaista räväkämpi näytelmä puoluekokousten historiassa.

Oma lukunsa on puoluesihteerin valinta. Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk) joutuu luopumaan pestistään, kun Väyrynen palaa eduskuntaan. Kärnää on houkuteltu puoluesihteeripeliin haastamaan nykyistä puoluesihteeriä Jouni Ovaskaa.

Kärnä ehti jo asemoitua Sipilän kannattajaksi maaseutuliberaalina. Puheenjohtajan pitää yhdistää eri tavoin ajattelevia, eikä hajottaa heitä. Aika moni taitaa allekirjoittaa tämän teesin.