SAK:n Eloranta: Aktiivimallin vastaiset protestit vaikuttaneet hallitukseen

SAK=patavanhoillinen

Ainakin ne vaikuttivat niihin onnellisiin, joilla on töitä. Ja nimenomaan niin, että nyt vihdoin on ymmärretty, että SAK:n ja ammattiliittojen on ruvettava elämään tätä päivää ja vietävä maata eteenpäin, ei taaksepäin, niinkuin nyt tapahtuu. Vihdoinkin on maamme noussut suosta, yritetään tehdä muutosta jolla jatketaan pinnan yläpuolella pysymistä, yritetään löytää uusia ratkaisuja työllisyyden kohentamiseen ja estää yhä useamman työttömän jäämiseen kokonaan avun ja yhteiskunnan ulkopuolelle. Aktivoiminen on positiivinen sana, SAK tekee passivoinnista hyveen.

Lakkoillaan, vaikka ei edes tiedetä kuinka aktivointi tulee toimimaan ja kaikki vähänkin asioista ymmärtävät käsittävät sen, että jostain on aloitettava. Tehdään sitten tarvittavia muutoksia, kun nähdään mikä ei toimi, tämä hallitus ei ole onneksi ollut jääräpää, aikaisemmista poiketen. Jos ei mitään kokeilla, ei mitään tapahdu, nyt on jo selvää, että entisellä mallilla me emme pärjää.

SAK ja ammattiliitot, ennen edistyksellisiä, ovat nyt niin konservatiivisia, että Suomessa ei vastaavaa ole ollut edes poliittisissa puolueissa. SAK, nykyajan kapitalisti ja konservatisti, jo on aikoihin eletty.

