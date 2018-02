Europarlamentin suomalaisista ainakin kolme haluaa jatkaa

Vuotta ennen europarlamenttivaaleja moni meppi vielä harkitsee, asettuuko uudelleen ehdolle.

Suomen 13 europarlamentaarikosta uudelle kaudelle tähtää näillä näkymin ainakin kolme: kokoomuksen Sirpa Pietikäinen ja Henna Virkkunen sekä keskustan Anneli Jäätteenmäki.

– Askeleet sinne suuntaan ovat, mutta aika vaaleihin on vielä pitkä, Jäätteenmäki täydentää.

EU-parlamentin ovi on käynyt kauden aikana tiuhaan, ja lisää henkilövaihdoksia on tulossa. Vuonna 2014 valituista 13 suomalaismepistä kautensa on näillä näkymin päättämässä vain 8.

Keskustan Paavo Väyrynen suuntaa kotimaan politiikkaan puheenjohtajakisan jälkeen kesäkuussa ja Hannu Takkula siirtyy Luxemburgiin Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen. Vaaleissa valituista mepeistä Alexander Stubb (kok.), Olli Rehn (kesk.) ja perussuomalaisia aiemmin edustanut Sampo Terho (sin.) valitsivat Suomen jo vaalien jälkeen.

Nykyisillä mepeillä on vielä hyvän aikaa pohtia tulevaisuuden suunnitelmiaan. Osa mepeistä pohtii myös muita vaaleja, joista ensimmäiset ovat näillä näkymin maakuntavaalit tänä syksynä.

Perussuomalaisten Pirkko Ruohonen-Lerner kertoo pohtivansa kaikkia edessä olevia vaaleja, sillä perussuomalaisilla olisi tarvetta ehdokkaille niin maakunta-, eduskunta- kuin EU-vaaleihin.

Ruohonen-Lerner sanoo pysyvänsä perussuomalaisissa, eikä "edes harkitse" loikkaamista sinisiin.

"Isot ongelmat ratkotaan EU:ssa"

Vuodesta 2008 europarlamentissa istunut Pietikäinen sanoo hakevansa jatkokautta, koska ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksiä ratkotaan parhaiten EU-tasolla.

Kokoomuslaiset kuuluvat parlamentissa keskustaoikeistolaiseen EPP-ryhmään, joka Pietikäisen mielestä on liukunut viime vuosina väärään suuntaan. Pietikäinen on äänestänyt usein eri tavalla ryhmänsä kanssa, mutta hän ei silti harkitse ryhmän vaihtamista.

– Se mistä ero tulee on ympäristöpolitiikka ja perusoikeudet. Kyse ei ole siitä, että minä olisin muuttunut, vaan EPP on muuttunut viime kausista, Pietikäinen sanoo.

Varovaisen myönteisesti jatkokauteen suhtautuvat vasemmiston Merja Kyllönen, Miapetra Kumpula-Natri ja Heidi Hautala, mutta he harkitsevat vielä ratkaisujaan. Odottavalla kannalla ovat myös Liisa Jaakonsaari ja Nils Torvalds (r.).

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoo, että hän on ensi keväänä ehdolla eduskuntavaaleissa.

– Ensisijaisena ajatuksena on, että olen eduskuntavaaleissa ehdolla. Jos tulen sinne valituksi, mihinkään muihin tehtäviin en pyri, Halla-aho sanoo.

Kokoomuksen Petri Sarvamaa jäi vielä pohtimaan vastaustaan.

Suomi saattaa saada ensi kaudelle yhden lisäpaikan, jos luonnos uudesta paikkajaosta toteutuu. EU-parlamentti ottaa näillä näkymin ensi viikolla osaltaan kantaa siihen, miten parlamenttipaikat jaetaan Britannian lähdön jälkeen.