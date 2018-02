Kommentti: Punahenkinen mielenosoitus toi mieleen työväen vapun

Vast: Aika vähän porukkaa

Nimimerkki 'Duunari YTK:ssa':

"No SAK:ssa on enää rapiat 600.000 jäsentä ja YTK kasvaa koko ajan. YTK:ssa on nyt jo yli 400.000 palkansaajaa, jotka ovat huomanneet AY-jäsenmaksujensa kierrättämisen SDP:n ja Vasemmistoliiton vaalikassoihin ja ay-pamppujen hirmuisiin palkkoihin, joista rivijäsen ei kostu mitään."



Mielenkiintoinen tuo YTK.

Sen syntyhistoria kertoo sen kiinnostavan asian että se ei olekaan työntekijöiden perustama kassa vaan sen perustajat ovat työnantajia, eli se on perustettu ideologisista syistä.



No ideologioista välittämättä, tuo YTK on usein selvästi kalliimpi kuin muut kassat.

Oma kassani edellyttää tutkintoa ja tutkinnon suorittaneet eivät ole heti ensimmäisinä joutumassa työttömiksi. YTK kelpuuttaa jäseneksi kenet tahansa, tämän takia sen jäsenien riski joutua työttömiksi en kohonnut ja siksi YTK:n jäsenmaksu on huomattavasti korkeampi kuin vaikka omassa kassassani.