Senaatintorille odotetaan tuhansia mielenosoittajia – lakoissa mukana kymmeniätuhansia työntekijöitä

Vast: Mielenosoitus

Ironiaa-66: itse ajattelen että jokainen on vastuussa omasta itsestään. Kun en saanut erästä työpaikkaa 90-luvulla tai 2010-luvulla, eli ihan itse epäonnistuin työhaastattelussa, en ajattellut että siitä olisi jokin vuorineuvos vastuussa. Tai pääministeri.



Ne samat EK:t on olemassa, on sitten kuka tahansa hallituksessa. Ja samat voimat on myös EU:ssa, mutta jos haluaa elää niin että syyttää vain jotain tuntematonta miljardööriä omasta kohtalostaan, niin sitten, se on sen ihmisen elämänvalinta.