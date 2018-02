Kaksi kokoomuksen paikkaa menossa vaihtoon – eduskuntaan nousemassa Mia Laiho ja Raija Vahasalo

Matias Åberg

Kokoomuksen kansanedustajiksi ovat nousemassa Uudeltamaalta Mia Laiho ja Raija Vahasalo. Näin käy, jos kansanedustaja Sanna Lauslahti siirtyy Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtajaksi ja kansanedustaja Outi Mäkelä Nurmijärven kunnanjohtajaksi.

Ensimmäisenä eduskuntaan nousisi äänimäärän perusteella Laiho, joka on espoolainen kaupunginvaltuutettu ja lääkäri. Sen jälkeen vuorossa on Vahasalo, joka on rehtori ja entinen pitkäaikainen kansanedustaja.

Eduskunta voi myöntää kansanedustajalle tämän pyynnöstä vapautuksen edustajantoimesta, jos se katsoo, että vapautuksen myöntämiseen on hyväksyttävä syy. Asiasta tehdään päätös eduskunnan täysistunnossa.

Periaatteessa päätöksiä olisi mahdollista tehdä jo ensi viikolla, kun eduskunnan kevätkauden työ pääsee vauhtiin. On kuitenkin mahdollista, että päätökset asiassa ovat edessä vasta myöhemmin, eduskunnasta arvioidaan.

Eduskunnasta kerrottiin torstaina päivällä, että pyyntöjä edustajantoimesta vapauttamiseksi ei ollut toistaiseksi jätetty.

Lääketeollisuus ry:n mukaan kokoomusedustaja Sanna Lauslahti aikoo pyytää vapautusta edustajantoimesta, kunhan eduskunta palaa istuntotauolta ensi viikolla.

Kolmatta kautta kansanedustajana toimiva Lauslahti siirtyy uuteen tehtävään, jos eduskunta hyväksyy hänen pyyntönsä. Sitä ennen hänen valintansa toimitusjohtajaksi on ehdollinen.

Outi Mäkelän on tarkoitus aloittaa Nurmijärven kunnanjohtajana ensi kuussa. Hänen valinnastaan kerrottiin jo joulukuussa.

Eduskuntaan mahdollisesti nouseva Raija Vahasalo toimi kansanedustajana neljä vaalikautta vuosina 1999–2015, mutta putosi viime vaaleissa eduskunnasta. Vahasalo oli sivistysvaliokunnan puheenjohtaja vuosina 2007–2015.

Jo viime vuonna kokoomuksen Uudenmaan-edustajanpaikoissa tapahtui muutos, kun eduskuntavaalien ääniharava Alexander Stubb siirtyi Euroopan investointipankin varapääjohtajaksi ja tilalle eduskuntaan nousi espoolainen kaupunginvaltuutettu Pia Kauma.