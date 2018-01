Leipäjonoille pitäisi keksiä vaihtoehtoja – "seisottaminen ulkona jonoissa ei ole ihmisarvoista"

Leipäjonoille pitäisi keksiä vaihtoehtoja

Leipäjonoille, silloin kunnan jauhoille, keksittiin aikanaan vaihtoehto: toimeentuloturva ja muut sosiaalituet. Ne toimivat kohtalaisesti oikeistohallitusten pitkän kauden alkuun asti. Sen jälkeen on leikattu ja jäädytetty ja karenssoitu ja leikattu lisää, ja nyt köyhät hakevat taas jauhoja, ei kylläkään enää kunnalta vaan EU:lta.



Se mitä Helin puhuu yhteisöistä ja "integroiduista kokonaisuuksista" kuulostaa pahaenteisen samantapaiselta kuin aktiivituki! Kohta kai kaikkein vähäväkisimpienkin on pakollista kuulua johonkin v-un kerhoon (eli "yhteisöön"), jossa on tehtävä x tuntia "vapaaehtoistyötä" saadakseen sen saman leipäkassin kuin nyt jonosta. Jos ei ole tarkoitus ihan vain raa'asti teettää työtä leipää vastaan, niin eikö oikeampi toimintatapa olisi antaa apua tarvitsevien itse muodostaa yhteisönsä ja suunnitella niiden toiminta?

