Liivimiehet kiistivät käräjillä tehneensä huumekauppaa United Brotherhood -jengin lukuun

Olli-Pekka Paajanen

Syyttäjä vaatii vankeusrangaistuksia kahdelle miehelle muun muassa törkeästä huumausainerikoksesta. Syyttäjän mukaan United Brotherhood -liivijengiin kuuluvat miehet yrittivät myydä kahden kilon amfetamiinierää kahdelle muulle miehelle, jotka ovat myös syytteessä. Käsittely alkoi keskiviikkona Helsingin käräjäoikeudessa.

Syyttäjän mukaan ostaja sopi toisen jengiläisen kanssa, että amfetamiinierä toimitetaan Helsingissä sijaitsevaan autoon, josta se käydään myöhemmin hakemassa.

Huumekaupasta sopinut mies lähti syyttäjän mukaan viemään erää Tuusulasta Helsinkiin, mutta poliisi pysäytti miehen ja takavarikoi lastin. Ostajat kävivät myöhemmin etsimässä huumeita autosta tuloksetta.

Kaikki neljä miestä kiistävät syytteen huumekaupan järjestelyistä.

Syyttäjän mukaan kaupat oli tarkoitus tehdä osana järjestäytynyttä rikollisryhmää. Hänen mukaansa toinen epäillyistä myyjistä on UB-jengin täysjäsen ja toinen sen jäsen tai puolijäsen. Miehistä on valokuvia jengiliivien kanssa ja toisella miehellä on haastehakemuksen mukaan myös jengitatuointi.

Poliisi tutki muun muassa yhden epäillyn auton ja teki etsinnän liivijengin tiloihin Tuusulaan sekä Tuusulassa sijaitsevaan halliin. Etsinnöissä löytyi syytteen mukaan muun muassa useita ampuma-aseita, 15 000 ekstaasitablettia, Subutexia ja Rivotril-tabletteja.

Takavarikoitujen aseiden joukossa oli useita pistooleja, kynäpistooli, pienoiskivääri ja haulikko. Toisen ostoaikeista epäillyn kotoa taas löytyi sarjatulitoiminen kaasuase.

Kolmelle miehistä vaaditaan rangaistusta myös joko ampuma-aserikoksesta tai törkeästä ampuma-aserikoksesta. Yksi mies kiistää syytteen ampuma-aserikoksesta kokonaan.

Liivimiehet puolestaan myöntävät syytteet törkeästä ampuma-aserikoksesta ja ampuma-aserikoksista. Toinen heistä kertoo lisäksi kirjallisessa vastauksessaan olevansa henkilökohtaisesti vastuussa etsinnöissä löytyneistä huumausaineista.

Molemmat kiistävät, että millään epäillyistä rikoksista olisi yhteyttä United Brotherhoodiin.