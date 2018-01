Lasten toistuvat korvatulehdukset eivät heikennä koulumenestystä, kertoo tanskalaistutkimus

Jaana Mattila

Toistuvien korvatulehdusten on pelätty heikentävän kielen oppimista lapsilla sekä myöhempää koulumenestystä.

Viime vuonna julkaistun laajan tanskalaistutkimuksen mukaan alle kouluikäisenä sairastetut välikorvatulehdukset eivät kuitenkaan vaikuta lasten koulumenestykseen. Tutkimuksesta on kerrottu Duodecim-lehden Erikoislääkärin uutisissa viime syksynä.

Tanskassa on seurattu noin 100 000 lapsen kehitystä raskaudesta 11 ikävuoteen saakka.

Korvatulehduksia koskevaan tutkimukseen valikoitui lähes 36 000 lasta, jotka arvioivat itse sekä yleistä koulumenestystään että erikseen matemaattista ja kielellistä osaamistaan.

Arviot yhdistettiin aiemmin kerättyihin korvatulehdustietoihin.

Tutkimuspäällikkö Arto Palmu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) toteaa, että korvatulehdusten vaikutuksesta puheen kehitykseen ja koulumenestykseen on tutkimustuloksia molempiin suuntiin.

Yksittäiset korvatulehdukset eivät välttämättä vaikuta, mutta tilanne on toinen, jos tulehdusta ei hoideta ja kuulo on pitkän aikaa alentunut tai on syntynyt liimakorvatauti.

THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan pneumokokkirokotukset ovat vähentäneet pikkulasten korvatulehdusten hoitoja merkittävästi. Rokote on kuulunut kansalliseen rokotusohjelmaan vuodesta 2010.

Antibioottikuurit ovat vähentyneet 18 prosenttia ja korvien putkitukset 15 prosenttia. Toistuvista korvatulehduksista kärsineiden ja vähintään 10 lääkekuuria saaneiden määrä väheni jopa 39 prosenttia.