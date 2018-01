"Mäntyniemi on vaativa perheasumiseen – mutta sen saa varmaankin viihtyisäksi"

Alkuviikosta kerrottiin, että esikoistaan odottava Jenni Haukio osallistuu vointinsa mukaan presidentti Sauli Niinistön torstaina pidettäviin virkaanastujaisiin.

Viime sunnuntaina Haukio ei ollut paikalla Niinistön vaalivalvojaisissa, vaan seurasi vaali-iltaa kotikatsomosta. Joulukuussa Linnan juhlissa Haukio piti tauon Mariankadun puoleisen kättelyn jälkeen.

Niinistön ja Haukion odotetusta perheenlisäyksestä kerrottiin viime lokakuussa tiedotteella. Laskettu aika on helmikuussa.

Vaalikampanjan yhteydessä Niinistöltä kysyttiin, miten hän aikoo yhdistää presidentin työn ja jälkikasvusta huolehtimisen, jos saa jatkokauden presidenttinä.

– En usko, että siinä on mitään kummempaa ongelmaa. Kyllä meillä on paljon ihmisiä, joilla on paljon kiireitä ja kasvattavat samalla lapsia ja huolehtivat perheestään, vastasi Niinistö tuolloin.

Lapsi on Haukiolle, 40, ensimmäinen. 69-vuotiaalla Niinistöllä on kaksi aikuista lasta, joilla on myös omia lapsia, eli Niinistö on myös isoisä.

Loppuvuodesta STT:n haastattelussa Niinistön kanssa pyöriteltiin myös sitä, pärjääkö presidentti lastenhoidossa vanhoilla opeilla.

– Kaikki ei ole vanhentunut, oppi meinaan. Kyllä minä uskon, että siihen sitten aika sujuvasti solahtaa mukaan, Niinistö ennusti.

Joulukuussa presidentti paljasti Ilta-Sanomien presidentinvaalimessuilla, että perheeseen oli saapunut äitiyspakkaus.

– Siellä oli kaikenlaista... Ja iso laatikko, yllättävän iso, Niinistö nauratti paikalla ollutta yleisöä.

Presidenttipari kertoi lokakuussa tiedotteessaan, että lasta on odotettu ja toivottu jo vuosien ajan. He lisäsivät, että näihin vuosiin on lukeutunut monia vastoinkäymisiä.

– Siksi onnen ohella on raskauden alkuun sisältynyt herkkyyksiä, mutta nyt voimme asiasta kertoa.

Jo muutaman päivän jälkeen presidentti Niinistö kiitti Facebook-sivuillaan kansalaisia vauvaonnitteluista. Niinistö kertoo olevansa sanomisista sanaton.

– Kiitos ei enää riitä; niin paljon, paljon meille kerroitte, Niinistö kirjoitti tuolloin.