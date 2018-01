Mielenosoittajat pääsevät paikalle kuljetusalan lakosta huolimatta

Mikä nyt on muuttunut?

Se on kyl jännää, kun näitä aktiivimalleja on oikeasti ollut vuosikymmeniä eikä ne ole oikeastaan mitään huomiota saanut, niin mikä nyt on muuttunut? Meillä siis ihan oikeasti Walhlroos ja politiikot on julkisuudessa ehdottanut aktiivimalleja, jotka ovat olleet jo vuosia käytössä. Ja tämä on tapahtunut siis siksi, ettei aktiivimallit ole kinnostaneet ketään muita kuin sen uhreja eikä ehdottelijoilla ole ollut lainkaan tietoa asioista.

