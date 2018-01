Katainen päättää keväällä, katsooko korttinsa

Anniina Luotonen

Pureeko rauhallinen, luotettavan oloinen karisma vai tarvitaanko EU-komission johtoon dynaaminen keulakuva, joka hurmaa yleisönsä? Tätä pohditaan eurooppalaisissa puolueissa ennen ensi vuonna pidettäviä EU-vaaleja.

Komission johtoon haetaan eurovaaleissa seuraajaa Jean-Claude Junckerille, värikkäälle humoristille, joka on ollut aika ajoin otsikoissa myös alkoholin käytöstään.

Komission nykyinen varapuheenjohtaja Jyrki Katainen (kok.) on tunnetusti puheenjohtajaveikkailuissa mukana. Hän on entinen pääministeri, komission varapuheenjohtaja ja Euroopan kansanpuolueesta (EPP), joka saattaa hyvinkin olla suurin puolue myös seuraavien vaalien jälkeen.

Mahdollisuuksien arviointi on kuitenkin vielä pelkkää arvailua. Ratkaisevaa on se, mitä ajattelevat sadat Euroopan keskustaoikeistolaiset, muun muassa mepit ja jäsenjärjestöjen puheenjohtajat, jotka valitsevat puolueen kärkiehdokkaan.

Kataisen etuna voi olla, että hän vaikuttaa luottopelaajalta ja olisi ehkä turvallinen valinta Junckerin jälkeen.

Varsinkin EU:ta seuraavat toimittajat tuntuvat kaipaavan hänen esiintymisiinsä silti enemmän potkua. EU:ta on vaikeaa myydä jäsenmaissa, minkä takia komission puheenjohtajan olisi tärkeää olla dynaaminen ja supliikki esiintyjä, monet sanovat.

Katainen itse kertoo, että "Brysselin ympäristöstä" on pyydetty häntä harkitsemaan tehtävää. Päätös syntyy hänen mukaansa kevään aikana.

– Se perustuu meidän perheen sisäiseen harkintaan siitä, mitä halutaan elämällämme tehdä. Arvio kallistuu joko siihen suuntaan, että katson, onko minulla mahdollisuutta olla EPP:n kärkiehdokkaana tai sitten se kallistuu siihen, että lähdetään katsomaan jotakin muuta elämää, Katainen kertoi STT:lle Strasbourgissa tammikuun puolivälissä.

Jos Katainen päättäisi jättää kortin katsomatta, voisi kokoomuksella olla tarjottavanaan myös toinen entinen pääministeri, Alexander Stubb. Euroopan investointipankin varapääjohtajana hän on pysynyt EU-asioiden sisäpiirissä ja esiintynyt kansainvälisessä mediassa.

Kokoomuksen riveistä ei silti myönnetä, että varasuunnitelmia olisi pohdittu, vaan Kataisen annetaan tehdä ratkaisunsa rauhassa.

Kataisen nimi esiintyy EU-medioiden puheenjohtajaveikkailuissa rutiininomaisesti, mutta ei yleensä ensimmäisenä vaihtoehtona.

Edellisellä kerralla Junckerille hävinnyt Michel Barnier on kerännyt paljon positiivista huomiota EU:n brexit-neuvottelijana. Esillä on ollut myös EPP-puolueen puheenjohtaja Manfred Weber.

Muista puolueista näkyvillä on ollut komission ensimmäinen varapuheenjohtaja, sosiaalidemokraattien Frans Timmermans, joka on puolustanut EU:n arvoja kiistoissa Puolan ja Unkarin kanssa. Sosiaalidemokraateista vahva nimi on myös italialainen EU:n ulkoministeri Federica Mogherini ja liberaaleista tanskalainen Margrethe Vestager.

Eurovaaleihin on aikaa vielä reilu vuosi, mutta EU-piireissä kärkinimiä pyöritellään jo innokkaasti. Jokainen EU-puolue valitsee todennäköisesti tulevissakin vaaleissa kärkiehdokkaan, jonka kasvoilla puolue kampanjoi EU-tasolla ja joka on puolueen ehdokas komission puheenjohtajaksi.

Edelliset vaalit voittanut EPP valitsee oman kärkiehdokkaansa Helsingissä marraskuussa.

Kokoomus ajoi puoluekokouksen saamista Suomeen – se olisi otollinen paikka myös oman ehdokkaan markkinoinnille.

Sattumaa, sanoo kuitenkin Katainen.