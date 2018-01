Aivoterveyteen ja päihdehäiriöiden hoitoon haussa voimaa – keinoja on monia

Ossi Rajala

– Mielenterveys- ja päihdehäiriöiden vuoksi apua tarvitsevat ovat olleet syrjässä jo liian kauan. Nyt viimeistään on aika nostaa tämä asiakasryhmä näkyväksi, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila Muutoksessa-blogissa.

Ylijohtaja patistaa kirjoituksessaan uusia maakuntia satsaamaan mielenterveys- ja päihdepalveluihin, koska niihin liittyvät ongelmat koskevat suurta osaa väestöstä. Varhilan mukaan lähes jokaisella on jossain vaiheessa elämäänsä ongelmia mielenterveyden kanssa, esimerkiksi masennuksen takia. Alkoholin liikakäyttäjiä voi Suomessa olla puolestaan noin 500 000.

Varhila pitää tärkeänä, että maakunnat tarjoavat päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville heti oikeita palveluita. Onnistuessaan hyvät palvelut voivat vähentää esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeitä sekä lukuisia muita yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia murheita.

– Sote-keskuksissa voisi työskennellä mielenterveys- ja päihdehoitajia. Tärkeintä on järjestää hoito niin, että asiakas saa oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelut. Maakunta voisi antaa asiakasseteleitä mielenterveys- ja päihdehoitoihin, Varhila miettii.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Juhani Eskola on Varhilan kassa samoilla linjoilla.

– Mielenterveys- ja päihdehäiriöiden vuoksi apua tarvitsevat ovat olleet syrjässä, eikä mielenterveyden edistämiseen ole kiinnitetty riittävää huomiota, Eskola totesi hiljattain Twitterissä.

THL on ainakin pariin otteeseen viime vuosina penännyt huomiota aivoterveyden hoitoon, koska laitoksen mukaan suomalaisten mielenterveydessä ei ole tapahtunut yhtä myönteistä kehitystä kuin esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksissa tai syöpien hoidossa. Lisäksi muistisairauksista kärsivien määrä todennäköisesti lisääntyy, kun väestö ikääntyy.

THL muistuttaa, että mielenterveyden ongelmiin voivat vaikuttaa niin yksilöt kuin yhteiskunta. Yksilö voi edistää omaa mielenterveyttään olemalla aktiivinen, utelias, sosiaalinen muiden ihmisten kanssa sekä syömällä terveellisesti ja harrastamalla liikuntaa.

Yhteiskunnan olisi torjuttava ongelmia ehkäisemällä syrjäytymistä ja köyhyyttä.

– Yksinäisyys ja syrjään jääminen ovat haitallisia kaikenikäisille. Taloudellinen ahdinko kuormittaa mieltä ja heikentää mahdollisuuksia huolehtia kehon hyvinvoinnista. Lapsiperheitä, joilla on taloudellisia tai vanhempien terveyteen liittyviä ongelmia, on tuettava nykyistä enemmän. Päivähoidossa ja kouluissa on opetettava tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Työelämää on kehitettävä siten, että työn vaativuus ja hallinnan tunne ovat tasapainossa, THL:n Eskola ja tutkimusprofessori Jaana Suvisaari listaavat THL:n blogissa.