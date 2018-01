Henkilöautokannan keski-iän nousu jatkui

Ei yllätys!

Ei todellakaan tullut yllätyksenä. Berner edesauttoi autokannan vanhenemista ulostulollaan.



Toisekseen yhä harvemmalla on varaa ylläpitää autoa, saatikka ajaa sillä. Itselläni on varaa vaihtaa hädin tuskin viisi vuotta vanhaan koslaan. Monet saavat tyytyä loppuunajettuihin tonnin vehkeisiin. Väliaikainen autovero on ja pysyy ja osi siitä saamme kiittää ikälopuilla romuilla ajamalla..

