"Haavisto edustaa Kallion ideologiaa"

porukkaa, ihan oikeita duunareita joista nää ei tiedä mitään. Se oli väkeä jolla oli tuntemusta arjen elämästä mutta mihinhän ne on mahtaneet mennä? Nykyään ilmeisesti hintataso on pompsahtanut ja siellä asustelee väkeä joka on aika pihalla mutta jostain syystä (perimys ym.) varoissan ettei tarvitse vaivata hernettään tuottavuus- tai kannattavuusseikoilla! Saati sillä että Suomi on pieni ja pieniresurssinen maa...

