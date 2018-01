Keskustan puoluesihteeri: Näyttää siltä, että Sipilä vie keskustan vuoden 2019 vaaleihin

Matias Åberg

Keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaska ei ole yllättynyt siitä, että pääministeri Juha Sipilä aikoo hakea jatkokautta keskustan puheenjohtajana kesäkuun puoluekokouksessa Sotkamossa.

– (Sipilän ilmoitus) oli odotusten mukainen, sanoi Ovaska maanantaina.

Kentältä tullut palaute kertoo Ovaskan mukaan, että Sipilällä on erittäin vankka asema keskustan johdossa. Puoluesihteeri kertoo aistineensa, että väki haluaa nykyisen puheenjohtajan jatkavan.

Sunnuntain vaali-illan yhteydessä Sipilä kertoi eri tiedotusvälineiden haastatteluissa, että aikoo asettua ehdolle keskustan puheenjohtajaksi.

– Sitähän se tarkoittaa, vahvisti Sipilä maanantaina STT:lle iltapäivällä esikuntansa välityksellä.

Sipilän ilmoitus jatkokaudelle pyrkimisestä poistaa Ovaskan mukaan spekulaatioita asian ympäriltä.

– Käytännössä tämä on ensimmäinen ilmoitus siitä (asettumisesta ehdolle).

Puoluesihteeri Ovaskan tiedossa ei ollut maanantaina päivällä, että Sipilälle olisi vastaehdokkaita kesäkuun puoluekokouksessa. Ainakaan virallisia esityksiä ei ole tullut, Ovaska sanoi.

– Näyttää siltä, että ensi kesänä Sotkamosta lähdetään Juha Sipilän johdolla valmistautumaan vuoden 2019 eduskuntavaaleihin, hän sanoi.

Mahdollisiksi Sipilän haastajiksi on väläytelty muun muassa keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Antti Kaikkosta, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikkoa sekä asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaista.

Viime lokakuussa Lännen Median kyselyssä Sipilää piti parhaana puheenjohtajaehdokkaana 48 prosenttia keskustalaisista vastaajista. Kaikkosta piti parhaana ehdokkaana 15 prosenttia, Tiilikaista kahdeksan prosenttia ja Saarikkoa seitsemän prosenttia keskustavastaajista, selvisi Taloustutkimuksen toteuttamasta kyselystä.

Saarikko vakuutti STT:lle maanantaina, ettei aio haastaa Sipilää keskustan puoluekokouksessa. Saarikko kertoo sen sijaan tukevansa Sipilän jatkokautta keskustajohtajana.

– Tuen Sipilää ja olen iloinen hänen jatkoaikeistaan. Puheenjohtajan paikka ei ole helppo, mutta hän on tehnyt hyvää työtä, viestitti Saarikko.

Myös keskustan Antti Kaikkonen on aikeissa tukea Sipilää.

– En tiedä, mitä hän (Sipilä) on tästä (puheenjohtaja-asiasta) tarkkaan ottaen sanonut, mutta jos Sipilä on käytettävissä, ajatukseni on tukea hänen jatkoaan, viestitti Kaikkonen.