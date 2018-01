Turvapaikanhakijan itsemurhaa selvitetään Joutsenossa

Aivan tavikset päätyvät itsemurhaan?

Joutsenon säilöönottokeskus on todella kodikas ja viihtyisä paikka. Säilööottokeskuksen toiminta tarkoin säädeltyä jota valvoo Migri.



Säilöönottokeskukseen siirretyistä ihmisistä pidetään hyvää huolta ja heidän ihmisarvoaan kunnioitetaan.



Mitä tulee tähän uutiseen jossa on kerrottu että joku kielteisen turvapaikka päätöksen saanut henkilö joka odottaa palautuslentoa kotimaahansa, on päätynyt riistämään hengen itseltään.



Joutsenossa turvataan ihmisten yksityisyys joten siellä ei ole mitään kamera valvontaa joka ulottuisi huoneissa asuviin ihmisiin.



Suomessa aivan tavalliset kansalaiset joiden elämä on jotenkin päätynyt umpikujaan päätyvät tekemään itsemurhan. Tavallisten kansalaisten itsemurhat eivät ylitä uutiskynnystä ainoastaan ainoa uutinen voi olla paikallisessa sanomalehdessä ilmestynyt kuolinilmoitus.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.