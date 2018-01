Naapurimaiden johto onnitteli Niinistöä vaalivoitosta

Presidentinvaalit ensimmäisellä kierroksella voittaneelle Sauli Niinistölle on esitetty onnitteluja ulkomailta.

Viron presidentti Kersti Kaljulaid onnitteli Niinistöä Twitterissä suomeksi.

– Sauli: Toivotan Sinulle onnea ja menestystä seuraaville vuosille. Yhdessä lähimpien ystävien ja naapureiden kanssa aiomme tälläkin tapahtumalla juhlia 100-vuotiasta Viroa, Kaljulaid tviittasi.

Viron pääministeri Jüri Ratas tviittasi onnittelunsa niin ikään suomeksi.

– Onnittelut uudelleenvalinnasta, presidentti Niinistö! Suomen kansan kannatus heijastuu ylivoimaisessa vaalivoitossa. Vielä kerran onnittelut minulta ja koko Virolta meidän ystävillemme Suomessa, Ratas sanoi.

Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström esitti Twitterissä Niinistölle lämpimät onnittelut.

– Lämpimimmät onnitteluni presidentti Niinistölle voitosta Suomen presidentinvaaleissa, laaja kansan tuki ja vahva luottamus, hän sanoi.

Wallström sanoi odottavansa Suomen ja Ruotsin yhteistyön jatkuvan läheisenä.

Myös Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt onnitteli Niinistöä Twitterissä.

– Onnittelut Niinistölle uudelleenvalinnasta Suomen presidentiksi. Vaikuttava voitto. Ensi kerta, kun ehdokas voittaa suoraan ensimmäisellä kierroksella, hän kirjoitti tviitissään ja viittasi Ylen kertomiin tietoihin.

Uutistoimisto BNS kertoi Liettuan presidentin Dalia Grybauskaiten lähettämistä onnitteluista. Hän arveli, että Niinistön suomalaisilta saama vahva tuki kannustaa tätä jatkamaan työtä maan hyvinvoinnin, yhtenäisyyden ja turvallisuuden eteen.

Jatkokaudelle valittu Niinistö johti ääntenlaskua alusta loppuun. Hänen lopullinen äänisaaliinsa oli 62,7 prosenttia. Niinistö kahmaisi ennakkoäänistä 64,3 prosenttia, ja vaalipäivänä häntä oli kannattanut 60,8 prosenttia äänensä antaneista.

Niinistö sanoi vaalituloksen selvittyä, että se oli huomattavasti parempi kuin hän osasi odottaa.

– Tulos on minulle yllätys. Se on huomattavasti parempi kuin osasin odottaa. Tulkitsen, että kansa on osapuilleen tyytyväinen linjaani, Niinistö sanoi Säätytalon lehdistötilaisuudessa.

Presidentinvaalit ratkesivat ensimmäistä kertaa jo ykköskierroksella. Suora kaksivaiheinen kansanvaali on ollut käytössä vuodesta 1994.

Presidenttikisan hopeasijan sai vihreiden Pekka Haavisto, joka sai äänistä 12,4 prosenttia. Kolmanneksi tuli perussuomalaisten Laura Huhtasaari 6,9 prosentilla.

Valitsijayhdistyksen ehdokkaan Paavo Väyrysen kannatus oli 6,2 prosenttia, keskustan Matti Vanhasen kannatus 4,1, SDP:n Tuula Haataisen 3,3, vasemmistoliiton Merja Kyllösen 3,0 ja RKP:n Nils Torvaldsin 1,5 prosenttia.

Äänestysprosentti jäi tällä kertaa 69,9:ään, kun vuoden 2012 presidentinvaaleissa ensimmäisen kierroksen äänestysprosentti oli 72,8.