Lähes joka toinen vaali-iltaan ilmoittautunut ulkomaalaistoimittaja Venäjältä

Helsingin Säätytalolle vaali-iltaan on ilmoittautunut kosolti ulkomaista mediaa.

Ulkomaalaisia toimittajia on Säätytalolle tulossa 80. Heistä 35 on ulkoministeriön mukaan Venäjältä. Kaukaisimmat vaali-iltaan toimittajia lähettävät mediat ovat Ghanasta ja Irakista. Ulkomaalaisia toimittajia on ilmoittautunut hieman vähemmän kuin kuusi vuotta sitten, ulkoministeriöstä kerrotaan.

Kotimaisen median työntekijöitä Säätytalolle on tulossa 180.

Kaikki ehdokkaat saapuvat Säätytalolle hieman iltakahdeksan jälkeen, kun ennakkoäänten tulos on selvillä. Ehdokkaat ovat Säätytalolla myös silloin, kun Ylen vaaliennuste julkistetaan yhdeksän korvilla.

Säätytalon illan on tarkoitus huipentua vaalien voittajan tai kahden toiselle kierrokselle jatkavan ehdokkaan lehdistötilaisuuteen.