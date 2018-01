Nuoret kaipaavat uutisiin omanikäistensä näkökulmia – "Enemmän sellaista, mikä puhuttaa välitunneilla"

Netissä olevan tiedon luotettavuus on nuorille tärkeää ja sen merkitys on viime vuosina kasvanut, kertoo Sanomalehtien liiton teettämä kysely. Luotettavuuden kannalta tärkeintä on nuorten mukaan se, että juttu on julkaistu luotettavassa mediassa tai luotettavalla sivustolla ja että faktat voi erottaa mielipiteistä.

Nuoret uskoivat pystyvänsä erottamaan valeuutisen. Yli 70 prosenttia vastanneista luotti erittäin paljon tai melko paljon kykyynsä tunnistaa valeuutisen. Lähes 70 prosenttia kertoi, ettei voisi jakaa valheellista tai virheellistä tietoa netissä.

– Nuoret arvostavat luotettavuutta, ovat kriittisiä valeuutisia kohtaan eivätkä tahdo jakaa valheellista tietoa, sanoo tiedotteessa liiton mediakasvatusasiantuntija Hanna Romppainen.

Nuoret käyttävät paljon sosiaalista mediaa ja luottavat siihen aikuisia enemmän. Aikuisilla perinteiset mediat olivat luotettavimpien kärjessä, nuorilla taas media ja somekanavat olivat luotettavuudessa tasoissa. Eniten nuoret luottavat Googleen ja tv-kanaviin, kysely kertoo.

Kantar TNS:n tekemään kyselyyn vastasi joulukuussa 2017 yli viisisataa 13–15-vuotiasta.