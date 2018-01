Tutkimus: Yle, STT ja MTV3 ovat suomalaiset luotetuimmat uutislähteet

Jakolinjat syvenevät

Mediaväki tuottaa liukuhihnalta näitä luokkaa tuhannen hengen tutkimuksia vahvistaakseen omaa asemaansa. Tässäkin tutkimuksessa ihmiset katekorioidaan eri poliittisiin ryhmiin kuuluviksi luottamuksen perusteella. Mielestäni median toiminta enemmänkin jakaa kuin yhdistää kansalaisia, mutta ehkäpä näin on tarkoituskin. Mediaväen toimien taustalla on myös pelko tulevasta, sosiaalinen media valtaa alaa ja monilla journalisteilla edessä on ammatinvaihto.

