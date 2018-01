Hurstin ruoka-apu pysyy jaloillaan kesään asti

Vast: Vaaliuurnilla löytyy ratkaisu

Älkää laittako kaikkia avuntarvitsijoita vastakkain! Ei se mene ihan näin. Varmasti turvapaikanhakijat tulevat henkensä uhalla hakemaan sitä turvallista paikkaa missä voisivat elää, asua ja tehdä töitä ilman että menettävät henkensä. Ihan niin pitkälle ei Suomessa vielä ole menty. Ja sitä paitsi tiedätte ihan hyvin että moni on jo palannut, joutunut palaamaan mutta moni myös saanut turvapaikan, alkanut opiskella suomea ja saanut työpaikan. Suomi tarvitsee myös uusia kansalaisia, siksikin että syntyvyys on niin alhainen. Tässä vaiheessa on ihan turha alkaa nostaa uhrikorttia. Me emme halua populismia emmekä uusnatsismia Suomeen, kiitos vaan.