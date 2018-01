Naisten asema jo parempi kuin miesten

Jotain on pahasti vialla kun suuri osa kansasta on täysin todellisuudesta irrallaan. Herätys! On jo aika lopettaa feministien mielistely. Se aate ei todellakaan ole hyväntahtoinen. Se on rumaa politiikkaa niin kuin kaikki muukin ja tarvitsee kritiikkiä, tai korruptio ottaa vallan aivan samoin tavoin kuin kaikessa muussakin. Feminismiä ajetaan hyvin pimeistä ja valheellisista lähtökohdista, ja naisten asema on itseasisassa vain keppihevonen, jonka avulla saavutettaa tyrannimaiset päämäärät.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.