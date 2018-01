Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat toivovat sovinnon henkeä – "Mikään tarkoitus ei oikeuta väkivallan käyttöä poliittisessa toiminnassa"

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.

Vast: Kun pää punaisena mesoaa

Et taida itsekkään kuulla,nähdä tai ajatella?

Ahdistus ja toivottomuus kansakunnan tämän hetkisestä kahtiajakautumisesta pelottaa monia, oikeistohallitus on ajanut alas demokratian,oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon,vaikka näitä Orpo muistotilaisuudessa peräänkuulutti,siis puheet ja teot ovat ristiriitaisia, luottamus on kadonnut!

Tämän suuntaista oli odotettavissa 2015 kun tämä hallitus syntyi,mutta ollaan saatu vielä paljon kylmempää kyytiä.

Luvattua velkataakkaa ei ole pienennetty, rikkaitten rikastuminen varmistettu, köyhempien kustannuksella jne.

Kalliiksi tulee kaiken korjaaminen!