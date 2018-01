Kukaan ei ottanut oikeudessa vastuuta vaijeriin laskeneen nuoren naisen kuolemasta

Olli-Pekka Paajanen

Tapahtuma-aikaan nuoret naiset ylittivät mäkeä ympäröineen matalan puuaidan ja mäen päällä olleen vaijerin noin yhdentoista aikaan illalla. Elokuinen ilta oli pimeä ja alastulorinteen valot olivat syytteen mukaan sammuksissa.

Mäen poikki oli 1970–1980 luvun taitteessa kiinnitetty ilkivallan estämiseksi kaksi noin 7 millin paksuista teräsvaijeria. Toinen vaijereista oli mäen yläpäässä ja toinen mäen keskivaiheilla.

Mäkihyppy-yhdistys oli kiinnittänyt vaijereihin keltaisia muovikasseja tai muovikassin palasia, mutta syyttäjän mukaan alastulorinteessä oleva vaijeri ei ollut havaittavissa mäen päältä.

Mäen päällä olevassa valopylväässä ja tuomaritornin vieressä oli varoituskyltit, joissa oli merkintä "Varoitus! Mäessä on poikittain suojaketju." Tuomaritornin seinässä oli lisäksi kyltti, jossa oli kielletty asiaton oleskelu alueella.

Myöskään varoituskylttejä ei syyttäjän mukaan nähnyt pimeän takia.

– Tässä asiassa on keskeistä se, että vaaratilanne on ollut ennalta arvaamaton uhrille. Asianomistajat eivät olleet nähneet varoituskylttejä ja on huomattava, että kylteissä puhutaan ainoastaan yhdestä vaijerista, syyttäjä sanoi.

Naiset laskivat mäkeä istuallaan ja törmäsivät kovalla vauhdilla alastulorinteessä olleeseen vaijeriin. Naiset osuivat vaijeriin sellaisella voimalla, että vaijeri katkesi. Nuorin naisista sai kaulaansa kurkunpään ja henkitorven murskavamman ja kuoli. Kaksi muuta sai sairaalahoitoa vaatineita vammoja.

Vaijerit poistettiin mäestä heti turman jälkeen ja alue aidattiin kokonaan. Nykyään alueella on myös kameravalvonta.