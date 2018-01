Muut vastaan Niinistö: jankkaus jatkui Natosta, aktiivimallista ja pandoista Ylen tentissä

Omat ensin

Toivottavasti ei enää Niinistöä nähdä presidenttinä.Sauli ei koko 6-vuoteen käyttänyt veeto-oikeuttaan hallituksen päätöksiä vastaan.Se on hänen virhe/moka. Hän vain allekirjoitti kaikki köyhien leikkaukset,tuet ja nosti veroja.Oma tasku ja suu oli lähinnä kuten yleensä hallituspuolueilla on tämän päivän Suomessa,myös Siniset mukana.Muistetaan vaaleissa kun on kyse maamme päälliköstä.Valitaan Suomeen päällikkö joka ajaa köyhänkin asiaa ja meidän oman maan asioita, ei ulkomaisia sijoituksia kuten Haavisto tekee.Ei osaa puhua muusta kuin ulkomaan avusta ja sinne viemässä säkkitolkulla euroja. Se on kuin musta-aukko jonne vain uppoaa pohjattomasti rahaa. Ensin kotimaan asiat ja köyhyys,ruokajonot pois ja sitten muiden maitten suut ruokitaan ja vanhukset hoidetaan sivistyneesti.

