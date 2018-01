Huomenna uskaltaa taas tien päälle – ajokeli normalisoituu kahden kaamean päivän jälkeen

Ajokelin pitäisi palautua huomenna normaaliksi koko maassa. Autoilijat ovat joutuneet painimaan hankalan ajokelin kanssa kaksi perättäistä päivää, kun ensin keskiviikkona tuli runsaasti lunta ja tänään taas vettä.

– Ajokeli paranee yön kuluessa pohjoisessa ja idässäkin. Sateet väistyvät vihdoin Venäjän puolelle aamupäivän aikana. Yksittäisiä heikkoja kuuroja on. Muuten on jo poutaa ja pakkanen alkaa kiristyä Lapista alkaen, kertoi päivystävä meteorologi Jari Tuovinen Ilmatieteen laitokselta.

– Jalkakäytävät voivat huomennakin paikoin olla liukkaita, kun siinä on polannetta alla ja vesi päällä.

Torstai-iltana suurin edellisen 24 tunnin sademäärä mitattiin Kainuun Puolangalla, 21,5 millimetriä. Sademäärät kohosivat 10–15 millimetriin kautta maan.

Huono ajokeli on piinannut etenkin raskasta liikennettä. Tilanne on ollut pahin Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla, jossa on Keskisuomalaisen mukaan ollut yhtä aikaa 50 rekkaa jumissa. Liikenneviraston mukaan raskas liikenne käytännössä pysähtyi päivällä Nelostiellä Oulun ja Kemin välillä liukkauden takia.

Oulun poliisi taas kertoi, että Jokilaaksojen alueella tapahtui torstaina yhteensä 14 liikenneonnettomuutta, joista suurin osa oli peilijään aiheuttamia ulosajoja. Osa teistä oli niin liukkaita, että kuorma-autolla ei voinut hiekkaa levittää tielle, vaan se oli tehtävä ensin traktoreilla, jonka jälkeen kuorma-autolla pystyi aloittamaan liukkauden torjunnan.

Ulosajoja on sattunut runsaasti myös muualla maassa.