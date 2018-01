Virkarikostuomio vei valtakunnansyyttäjältä luottamuksen, uskottavuuden ja työpaikan

Maria Rosvall, Olli-Pekka Paajanen

Valtakunnansyyttäjä oli vaihdettava, sillä hänellä ei ollut täyttä kykyä toimia tehtävässä, oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) totesi torstaina. Valtioneuvosto irtisanoi valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen maan korkeimman syyttäjän virasta oikeusministeriön esityksen pohjalta.

Häkkäsen mukaan kyse oli koko syyttäjälaitoksen toimintakyvystä.

– Valtakunnansyyttäjä on niin keskeinen oikeusviranomainen, että hänellä täytyy olla täysi toimintakyky, uskottavuus ja luotettavuus. Tässä tapauksessa täyttä toimintakykyä ei enää ollut, Häkkänen perusteli.

Ratkaisun taustalla oli Nissisen joulukuussa saama tuomio virkavelvollisuuden rikkomisesta hänen osallistuttuaan esteellisenä syyttäjälaitoksen koulutushankintoihin veljensä yrityksestä.

– Näin vakavassa poikkeuksellisessa tilanteessa irtisanominen oli ainoa oikea vaihtoehto, Häkkänen sanoi.

Ministeri kuitenkin totesi, että ratkaisu ei ollut helppo.

– Tämä ei ole mikään normaali viraston päällikkö vaan kyse on oikeusviranomaisesta, joka nauttii jossain määrin itsenäisyyttä ja riippumattomuutta poliittisesta koneistosta. -- Inhimillisesti asia on ikävä ja tilanne hankala, mutta valtakunnansyyttäjän virka on henkilöä suurempi, Häkkänen sanoi.

Nissinen ei halunnut kommentoida asiaa STT:lle.

Irtisanomista koskevassa oikeusministeriön muistiossa todetaan, ettei toisena vaihtoehtona ollut kirjallinen varoitus olisi poistanut valtakunnansyyttäjän toimintakykyyn ja syyttäjänlaitoksen luotettavuuteen liittyviä ongelmia.

– Valtakunnansyyttäjän asemassa olevan henkilön syyllistyttyä viranhoidon yhteydessä tuomiosta ilmenevän kaltaiseen rikokseen, ei varoitusta voida pitää riittävänä seuraamuksena, ministeriö toteaa muistiossa.

Nissinen antoi tammikuun alussa oikeusministeriölle selvityksen jatkostaan virassaan. Hän halusi edelleen jatkaa virassaan ja vetosi muun muassa pitkään uraansa valtion palveluksessa. Hän korosti olleensa ennen joulukuista tuomiota rikkeetön.

Valtioneuvoston mukaan Nissiselle maksetaan kuuden kuukauden irtisanomisajalta täysi palkka. Hän on irtisanomisajan virasta pidätettynä eli ei tee töitä.

– Nissisen tehtävät syyttäjälaitoksessa loppuvat tähän, Häkkänen totesi.

Ylijohtaja Arto Kujala oikeusministeriöstä kertoo STT:lle, että jos Nissinen olisi irtisanoutunut itse, palkallinen irtisanomisaika olisi ollut kaksi kuukautta. Nissisen kuukausipalkka on valtiovarainministeriön mukaan vajaat 10 600 euroa kuukaudessa.

Virkarikosoikeudenkäynnissä joulukuussa Nissinen kuvaili tilannettaan ammatilliseksi, sosiaaliseksi ja taloudelliseksi katastrofiksi.

Tällä hetkellä Nissistä sijaistaa apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviainen, joka sijaisti häntä myös virkarikosprosessin ajan.

Kujalan mukaan Nissisen irtisanomisajaksi määrätään väliaikainen valtakunnansyyttäjä. Häkkänen toivoo, että korvaaja löydetään mahdollisimman nopeasti.

Irtisanomisajan jälkeen virka tulee uudestaan täytettäväksi.

Prosessi voi vielä pitkittyä, sillä Nissisellä on mahdollisuus valittaa irtisanomisestaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.