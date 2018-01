JHL osallistuu SAK:n mielenilmaisuun

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL osallistuu SAK:n ensi viikolla järjestämään mielenilmaisuun #Äänityöttömille. Liiton hallitus päätti asiasta torstaina.

JHL päätti ilmoittaa asiasta erikseen työnantajaliitoille ja valtakunnansovittelijalle.

– Kun toimimme näin, turvaamme JHL:läisten oikeuden osallistua mielenosoitukseen niin, ettei heidän tarvitse pelätä seuraamuksia, puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine toteaa tiedotteessaan.

Liitto korostaa, että mielenilmaisu on poliittinen eikä sitä ole suunnattu työnantajia tai työehtosopimuksia vastaan.

JHL kannustaa jäseniään osallistumaan mielenilmaisuun, jossa vaaditaan hallituksen toimeenpaneman aktiivimallin perumista ja sen kakkosvaiheen valmistelun keskeyttämistä.

– Meidän on tuotava kantamme maan hallitukselle selvästi julki. Työttömiä kyykyttävä aktiivimalli on peruttava ja työttömyysturvaan liittyvä keskustelu on aloitettava uudestaan työtekijäliittojen, työnantajien ja valtion kesken, Niemi-Laine perustelee.

Mielenilmaus alkaa Helsingin Senaatintorilla 2. helmikuuta kello 11.