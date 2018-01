Juutalaisjärjestö kiittelee Niinistön SS-päätöstä ja "erityisesti mainintaa oikeustoimien tarpeesta, jos rikollista toimintaa paljastuisi"

Jerusalemissa toimiva juutalaisjärjestö kiittelee kannanotossaan Suomen tasavallan presidentin Sauli Niinistön päätöstä selvittää suomalaisten SS-miesten epäilty osuus juutalaisten joukkotuhoon.

Waffen-SS:n riveissä 1941-43 palvelleiden suomalaisten vapaaehtoisten uskottiin vuosikymmeniä pysyneen erossa holokaustista, mutta eräät viime aikojen tutkimukset ovat viitanneet muuhun.

Natsien jahtaamiseen elämänsä omistaneen juutalaisaktiivin Simon Wiesenthalin nimikkojärjestö anoi tammikuun alussa Suomelta varoja tarkemman selvityksen tekemiseen. Presidentti Sauli Niinistö vastasi pyyntöön myöntävästi.

– Jerusalemin Simon Wiesenthal Center on tänään vastaanottanut tyytyväisenä Suomen presidentin Sauli Niinistön päätöksen rahoittaa riippumattoman tutkimuksen tekemistä suomalaisten SS-vapaaehtoisten toiminnasta sen jälkeen, kun uusin tutkimus on viitannut siihen, että heitä on osallistunut juutalaisten joukkomurhaan Ukrainassa 1941.

– Suuret kiitokset kirjeestänne ja myönteisestä päätöksestänne, toteaa Wiesenthal-keskuksen johtava natsien jäljittäjä ja holokausti-historioitsija, tohtori Efraim Zuroff.

– Pidämme erityisen tervetulleena mainintaanne oikeustoimien tarpeesta, jos rikollista toimintaa paljastuisi, Zuroff kiittelee.

– Suomi voi olla ylpeä alttiudestaan tutkia vilipittömästi herkkiä asioita toisen maailmansodan vaikeilta vuosilta. Päättäväisyys toimia niin osoittaa rehellisyyttä ja vaatii tietyn askeista rohkeutta, joista kumpikaan ei monissa yhteiskunnissa ole nykyään yleistä, Zuroff toteaa.