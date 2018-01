Sdp:n Lindtman: Eduskunnalla edessään iso työ tiedustelulakien kanssa

Tuomas Savonen

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan eduskunnalla on edessään iso työ, ennen kuin voidaan tehdä ratkaisuja siitä, millaisessa käsittelyjärjestyksessä hallituksen tänään esittelemä tiedustelulakipaketti etenee eduskunnassa.

Hallitus suosittelee tiedustelulakeihin liittyvän perustuslain muutoksen säätämistä kiireellisenä, jolloin lakipaketti voitaisiin hyväksyä vielä tämän eduskunnan aikana.

Lindtmanin mukaan Sdp:n eduskuntaryhmä voi olla tukemassa vain lakiesitystä, jossa turvallisuusnäkökohdat ja yksityisyyden suoja on sovitettu yhteen kestävällä tavalla. Eduskuntaryhmän mielestä uusien viranomaisvaltuuksien vastapainoksi tiedustelutoiminnan riittävä valvonta täytyy järjestää asianmukaisesti.

– Sdp:n eduskuntaryhmä katsoo, että uutta tiedustelulainsäädäntöä tarvitaan. Mitä tahansa emme ole valmiit hyväksymään ja esimerkiksi kansalaisiin kohdistuvan massavalvonnan tulemme torjumaan kaikissa muodoissa, Lindtman kirjoittaa eduskuntaryhmän tiedotteessa.

Sdp:n eduskuntaryhmä on Lindtmanin mukaan katsonut, ettei se voi ottaa käsittelyjärjestykseen lopullista kantaa ennen kuin lakipaketti on asianmukaisesti käsitelty valiokunnissa ja perustuslakivaliokunta on saanut lausua asiasta.

– Kyseessä on valtavan laaja lainsäädäntökokonaisuus ja nyt tärkeintä on käydä koko paketti valiokunnissa tarkkaan läpi ja varmistaa, että hallituksen esitykset todella ovat tarkoituksenmukaisia ja tasapainoisia, Lindtman jatkaa.

Perustuslain muuttaminen kiireellisesti eli tämän eduskunnan aikana vaatii viiden kuudesosan enemmistön eduskunnassa. Suurin oppositiopuolue SDP on avainasemassa siinä, että tarvittava viiden kuudesosan enemmistö voidaan saavuttaa.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan puolue ei kyseenalaista ajanmukaisen tiedustelulainsäädännön tarpeellisuutta, mutta lakeihin liittyvän perustuslain muutoksen säätäminen kiireellisessä järjestyksessä herättää puolueessa kysymyksiä.

Perussuomalaiset on eduskunnan toiseksi suurin oppositioryhmä.

– Tässä puhutaan hyvin keskeisiin kansalaisvapauksiin kuten tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä. Silloin kiireellisyyden pitäisi olla erityisen hyvin perusteltua. Lakien kiireellinen käsittely lisää riskiä siitä, että laeista ei tule niin tasapainoisia ja hyviä kuin tällaisten lakien tulisi olla, Halla-aho sanoi STT:lle.

– Miksi tämä on niin kiireellinen asia, ettei voida odottaa seuraavia eduskuntavaaleja, että seuraava eduskunta voisi käsitellä tätä normaalissa järjestyksessä, Halla-aho kysyy.

Halla-aho ei halua vielä ottaa kantaa itse lakipaketin sisältöön.

– Tästä asiasta käydään varmasti lähipäivinä keskustelua puolueen ja eduskuntaryhmän kesken, Halla-aho sanoo.

– Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ja puolue ottavat yhteisesti kantaa tähän sisältöpuoleen kun olemme siihen riittävästi perehtyneet.

Vihreiden puheenjohtajan Touko Aallon mukaan tarvittavan perustuslakimuutoksen kiireellisyys pitää ratkaista perustuslakivaliokunnan kuulemisten perusteella.

Vihreät on eduskunnan kolmanneksi suurin oppositioryhmä.

Aalto muistuttaa, että perustuslain muuttaminen on jo sinällään poikkeuksellista ja kiirehtiminen olisi poikkeus vielä tämän poikkeuksellisuuden päälle.

– Kysymys kuuluu, esittääkö hallitus uskottavat ja kattavat perustelut sille, että Suomeen kohdistuisi nyt poikkeuksellinen uhka tai kriisi, Aalto viestitti STT:lle.

– Nopeutettua menettelyä ei ole tämän perustuslain voimassa ollessa koskaan ennen käytetty, joten olisi osoitettava, että Suomeen todella nyt kohdistuu poikkeuksellinen ja vakava uhka, jotta kiirehtimistä voisi kannattaa. Nopeutetusta käsittelystä muodostuisi ennakkotapaus, Aalto kirjoittaa.