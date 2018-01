Ylen toimitusjohtaja lähtee – työntekijät yllättyivät

Yleisradion toimitusjohtaja Lauri Kivinen jättää tehtävänsä vuoden 2018 loppuun mennessä. Kivinen siirtyy yksityisen sektorin palvelukseen.

Yle tiedotti asiasta tiedotteessaan. Kivinen on ollut Yleisradion toimitusjohtaja vuodesta 2010. Kivinen kertoo uusista tehtävistään myöhemmin keväällä.

Ylen hallitus käynnistää haun Kivisen seuraajan valitsemiseksi välittömästi.

Kivisen mielestä tärkeimmät tällä vuosikymmenellä Ylessä toteutetut uudistukset liittyvät lainsäädäntöön ja digitaalisuuteen.

”Laajan yhteiskunnallisen keskustelun kautta on saatu voimaan lainsäädäntö, joka luo Ylelle vakaan näkymän tulevaisuuteen ja myös varmistaa yhtiön asianmukaisen tehtävän, hallinnon ja valvonnan”, Kivinen toteaa.

”Yleisradio on upea ja tärkeä mediayhtiö, joka on hyvin tiiviisti läsnä kaikkien suomalaisten elämässä. Ylen tehtävä demokratian ja sivistyksen ylläpitäjänä korostuu, kun tiedonvälitys muuttuu yhä nopeammin. On ollut etuoikeus saada johtaa yhtiötä muutoksessa kahdeksan vuoden ajan. Yle on hyvässä kunnossa, joten on sopiva aika siirtää vetovastuu eteenpäin”, sanoo Kivinen.

Yleisradion hallituksen puheenjohtaja Thomas Wilhelmsson sanoo Kivisen seuraajan haun käynnistyvän välittömästi.

”Lauri Kivinen on erittäin merkittävällä tavalla myötävaikuttanut siihen, että Yle kuuluu EBU:n tekemän arvion mukaan julkisen palvelun mediayhtiöiden Euroopan kärkeen vastatessaan digitalisaation aiheuttamiin haasteisiin. Haluan lämpimästi kiittää Lauri Kivistä hänen vaikuttavasta työstään.

Ylen ohjelmatyöntekijöiden pääluottamusmies Jyrki Saarikoski kertoo Lännen Medialle, että toimitusjohtaja Lauri Kivisen lähtö tulee yllätyksenä.

– Minkäänlaista ennakkotietoa ei ollut, joten yllätys oli. Saimme päivällä tiedonannon Kivisen lähdöstä, Saarikoksi kertoo.

Saarikoski kertoo, että yhteistyö Kivisen ja henkilöstön välillä on sujunut hyvin.

– Toki meillä oli esimerkiksi viime vuonna rankka yt-prosessi ja myös rahoitusongelmia on ollut. Ajat eivät ole olleet helppoja niin Yleisradiossa kuin muuallakaan mediassa. Kivisen kanssa on ollut kuitenkin koko ajan hyvä keskusteluyhteys. Minulla ei ole pahaa sanottavaa hänestä, Saarikoski kertoo.

– En mitenkään usko, että Kivisen lähtö liittyy viime vuosien vaikeuksiin Ylessä. Ratkaisu on hänen omansa, Saarikoski lisää.

– Se olisi toivottavaa, että vakaa linja jatkuisi. Vakauden olisi syytä säilyä vaihdoksessa, jotta Yleä ei horjutettaisi enempää, Saarikoski toivoo.

