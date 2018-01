Mitä hyötyä?

Näin paljon olemme muiden johdateltavissa. Kun noin 70 vuoteen ei ole ilmennyt muuta kuin yhden päivystävän teologin löytämä maininta, josta hän on vetänyt liiallisia johtopäätöksiä. Tämä maininta kun on ainoa viittaus mahdollisiin toimiin juutalaisia vastaan, ja sekin vahvaa tulkintaa, niin kannattaako tähän pelkästään meidän rahoja laittaa? Suomalaiset SS-miehet kuuluivat koulutusvaiheensa jälkeen SS-taistelujoukkoihin, kulkivat itärintaman etenemisen mukana, kokivat kovia tappioita ja palasivat 1943 Hankoon ja omille rintamille.



Sitäpaitsi on jokin aika sitten liikkunut tietoja, että tämä säätiö olisi kaapattu uusiin käsiin eikä enää noudattaisi niitä itsensä korkeasti kunnioitetun Simon Wiesenthalin aikanaan kehittämiä ja noudattamia toimintaperiaatteita eli ei senkään takia kannattaisi hötkyillä. Selvitys on hyvä, mutta toimeksiantoon ei apuja muualta tarvita.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.