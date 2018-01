Varsinais-Suomessa yli 20 senttiä lunta – sää on jo alkanut lauhtua, seuraavat sateet tulevat vetenä

Lunta on tullut eilisen illan ja yön ja tämän päivän aikana runsaasti etenkin Lounais-Suomessa. Vuorokauden aikana mitattu lumensyvyyden muutos kävi aamupäivällä Varsinais-Suomen Kemiönsaaressa jopa yli 20 senttimetrissä. Lumipyryt ovat hiipuneet Etelä-Suomessa päivän mittaan.

Illalla kuuden aikaan suurin lumensyvyyden muutos oli Keski-Suomen Jämsässä, noin 14 senttimetriä. Uudellamaalla Espoossa ja Lohjalla sekä Varsinais-Suomessa Somerossa lumensyvyyden muutos kohosi 12 senttimetriin.

Vedeksi muutettuna eniten sadetta oli saatu Ahvenanmaan Jomalassa, 14,8 millimetriä. Suurimmat sademäärät painottuivat Ahvenanmaalle ja Varsinais-Suomeen.

Sää on jo alkanut lauhtua ja yhä suurempi osa sateesta tulee vetenä.

– Ahvenanmaalla on mennyt jo viisi astetta rikki ja manner-Suomessakin Tulliniemessä on neljä astetta, kertoi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petri Hoppula.

– Lauhtuminen jatkuu tästä. Itärajalle asti mennään nollan yläpuolelle aamuun mennessä, yötä pitkin lämpenee tämänhetkisestä.

Suomeen rantautuu Ruotsista uusi sadealue illan aikana, mutta suurin osa sateesta tulee Pohjois-Suomea lukuun ottamatta vetenä. Sisämaassa sade voi alkaa lumena, mutta muuttuu hyvin nopeasti vesisateeksi.

Lumen syvyyttä on tänään paikoin lisännyt kova tuuli, joka on saanut lumen kinostumaan. Merialueilla on päästy myrskylukemiin ja maallakin on tuullut paikoin 10–15 metriä sekunnissa.