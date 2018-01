Rikosuhrimaksujen tulot ovat jääneet arvioista, ministeriön virkamies: "Jokin arvio piti olla"

Markku Uhari

Rikosuhrimaksusta saatavat tulot ovat toistaiseksi jääneet arvioitua pienemmiksi.

Rikoksiin tuomituilta on voitu joulukuusta 2016 lähtien periä maksu, jolla katetaan rikoksen uhrien auttamispalveluiden kuluja.

Oikeusministeriön Lännen Medialle toimittamien lukujen perusteella rikosuhrimaksuja määrättiin viime vuoden lokakuun loppuun mennessä runsaat 2,8 miljoonaa euroa. Maksuja saatiin viime vuonna kaikkiaan 2,3 miljoonaa. Ensimmäisenä kuukautena, joulukuussa 2016, maksuja määrättiin noin 22 000 euroa.

Oikeusrekisterikeskus arvioi ministeriön mukaan, että maksumääräykset nousisivat vuonna 2017 yli 3 miljoonan euron.

Tämänhetkisestä tuotosta on kuitenkin vielä matkaa siihen, mitä maksulakia koskevassa hallituksen esityksessä arvioitiin tulomääräksi.

Esityksessä valmistelijat arvioivat tuloiksi 4,5 miljoonaa euroa vuosittain. Maksutuotot arvioitiin lainvalmistelussa vuoden 2012 rikostuomioiden perusteella.

– Jokin arvio piti olla. Onhan niin, että vuosittain ei ole vakiota se, miten tuomitaan vankeusuhkaisia rikoksia, kertoo neuvotteleva virkamies Mervi Sarimo oikeusministeriön kriminaalipoliittiselta osastolta.

Syitä odotettua pienemmälle maksukertymälle on pohdittu myös rikosuhrimaksun käyttöönottoa valvoneessa ohjausryhmässä. Ryhmä piti mahdollisena, että poliisin sakotusmäärät selittäisivät laskua.

Rikoksen on myös täytynyt tapahtua joulukuun 2016 jälkeen, jotta maksu on voitu määrätä. Sarimo arvioi, että kaikkien näiden rikosten oikeuskäsittelyä ei ole saatu vielä valmiiksi. Vastaavasti oikeuslaitoksen rattaissa on viime vuonna vielä ratkaistu rikoksia, jotka on tehty ennen maksulain voimaan astumista.

Ministeriö arvioikin, että rikosuhrimaksujen tuotot kasvavat tänä vuonna.

EU-direktiivi taustalla

Rikosuhrimaksun käyttöönottoon vaikutti erityisesti EU:n asettama rikosuhridirektiivi. Direktiivin yhtenä tarkoituksena on parantaa unionin jäsenmaiden tarjoamia tukipalveluja rikosten uhreiksi joutuneille.

Maksun ajatuksena on, että rikosten tekijätkin kattaisivat apupalveluiden kustannuksista.

– Valtiolla on oma osuutensa joka tapauksessa, Sarimo kertoo.

Valtio on varannut tämän vuoden talousarviossa uhrien palveluavustuksiin yli 4,8 miljoonaa euroa. Siitä leijonanosan, 3,95 miljoonaa, saa Rikosuhripäivystys (RIKU). RIKU on saanut valtiolta 10 vuodeksi palveluvelvoitteen rikosten uhrien tukipalveluiden tuottamiseksi.

RIKUn toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg kertoo, että viime vuosina ovat asiakasmäärät kasvaneet resurssien mukana. Palveluvelvoitteen vuoksi RIKU laajentaa palveluitaan myös Ahvenanmaalle.

– Suurin kasvu meillä on ollut chat-palvelussa. Se on lähes kolminkertaistunut edellisvuodesta. Viime vuonna ylitettiin 3 000 chat-keskustelun määrä, sanoo Åberg.