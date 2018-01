EK: SAK:n poliittinen mielenilmaus vastuuton – lakkoilu vaarantaa työpaikat

Hölmöilyä

Olen ollut työelämässä 38 vuotta, päivääkään en ole ollut työttömänä. Viimeiset 18 vuotta olen joka päivä aktivoitunut, jotta myös huomenna on työtä. Tässä on tainnut duunarilta unohtua, että aktiivimalli koskee vain ansiosidonnaisella olevia työttömiä. Jos muita työttömiä ei huvita aktivoitua, työttömyyskorvauksen leikkaus hyvitetään toimeentulotuella. Näin on kerrottu. Suurin osa ammattiyhdistysten jäsenmaksuista menee työttömyyskassoille, joiden hallituksissa istuvat ammattiyhdistysten herrat. Kun kassan toiminta on iso, saa herra "vastuusta" myös hyvän palkkion. Miksi ammattiyhdistyspamppua kiinnostaisi vähentää työttömyyttä, kun duunari on niin helppo kusettaa tyytyväiseksi maksumieheksi herrojen hyvään bisnekseen. Hölmöilyä, juu...

