Ulkoministeriö ollut yhteydessä Israelin viranomaisiin toimittajan hyppyyttämisen takia

Vast: Entä juutalaiset?

Nimimerkki Riikka kysyy:

"Montako juutalaista/israelilaista toimittajaa ylellä on ja jos on yhtäkään..."



En tiedä montako on, Suomessa kun ei ole tapana tuollaista profilointia tehdä.



En tiedä minkä ikäinen Riikka on, mutta varmaan kaikki iäkkäämmät muistavat tervehdyksen; Täällä Rony Smolar, Jerusalem. Yli 20 vuotta hän raportoi Lähi-Idästä.

Ja olihan myös Karmela Belinki ja Ruben Stiller, varmaan muitakin.

Kukaan noista ei ollut israelilaisia. Kuten ei myöskään nyt otsikoissa oleva Aishi Zidan joka on syntynyt Kätilöopistolla ja on Suomen kansalainen, ikänsä Suomessa asunut Sanoman lehtimieskoulun käynyt ulkomaantoimittaja.



Ilmeisesti Riikka yrittää luoda jotain vastakkainasettelua kun kyselee juutalaistoimittajien perään.

Mutta mikä olisi vastapuoli? Tietääkö kukaan mikä on Zidanin uskonto?