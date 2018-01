Uutissuomalaisen kysely: Lähes joka toinen ei haluaisi antaa paperittomille kiireetöntä hoitoa

Laittomasti maassa olevat saavat laajennettua hoitoa.

Mihin pyritään julkisessa keskustelussa kun puhutaan paperittomista maassa oleskelevista, kielteisen turvapaikka päätöksen saaneista ulkomaalaisista.



Pitäisi keskustella oikeasta asiasta oikealla käsitteellä. Suomeen on jäänyt laittomasti oleskelemaan jopa 8000 ulkomaalaista. Vastaanottopalvelut ovat päättyneet heidän kohdallaan. Laittomasti maahan jääneiden ulkomaalaisille on ollut oikeus saada kaikki oleskelupaa koskevat oikeuden päätökset korkeinta hallinto-oikeutta myöten. Jos kaikissa oikeuksissa oikeuden kanta on ollut kielteinen. Tämän jälkeen ulkomaalaisella on ollut oikeus jäädä Suomeen luvattomasti oleskelemaan koska heitä on vaikea palauttaa, syystä tai toisesta.



Ei tämä tähän pääty. Nyt on nämä hyvyyttä jakavat tahot vaatineet että näille luvattomasti maassa oleskeleville järjestettävä saman tasoinen terveydenhuolto kuin kantaväestölle. Ulkomaalaisille on myös tarjottava majoitustilat. Nämä luvattomasti maassa oleskelevat myös majoittuvat oman maansa kansalaisten, niiden koteihin joille on myönnetty oleskelulupa.



Olen sitä mieltä että heille ei kuulu kuin välttämätön terveydenhuolto jota tarjoaa klinikat jotka hoitavat vapaaehtoisesti näitä luvattomasti maassa oleskelevia.

