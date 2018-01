AKT ja Rakennusliitto vastustavat aktiivimallia järein toimin

Susanna Jääskeläinen

Työt satamissa, kuorma-auto- ja bussiliikenteessä sekä rakennuksilla seisahtuvat ensi viikon perjantaina, kun SAK:laiset liitot kokoontuvat työttömyysturvan aktiivimallia vastustavaan mielenilmaukseen.

Kuljetusalojen työntekijäliitto AKT ja Rakennusliitto päättivät tiistaina tukea mielenilmausta poliittisilla lakoilla.

AKT:n mukaan poliittiseen mielenilmaukseen osallistutaan useilla aloilla niin, että työt seisahtuvat muun muassa kuorma-auto- ja linja-autoalalla perjantaina aamuyöllä ja jatkuvat illalla.

Rakentajat pysäyttävät työnsä koko perjantain ajaksi eli vuorokaudeksi. Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi sanoo, että aktiivimalli on nostattanut jäsenten keskuudessa syksystä alkaen paljon vastustusta. Lakolla varmistetaan, että ihmiset voivat turvallisin mielin osallistua mielenilmaukseen ja että tapahtumaan pääsee eri vuoroista.

– Rakennusteollisuuden työpaikoilla on asiasta keskusteltu paljon ja on vedottu siihen, että ihmiset ympäri maan haluavat päästä mieltä osoittamaan asiasta. Ja tietenkin liitto on samaa mieltä.

Hän uskoo, että esimerkiksi ulkomaalaisia työntekijöitä voi tulla jonkin verran töihin, mutta laajassa mitassa töitä ei rakennuksilla tehdä.

SAK:laiset liitot olivat aiemmin tiistaina koolla noin 600 edustajan voimin Helsingin Messukeskuksessa. Monessa puheenvuorossa vaadittiin kovia toimia aktiivimallin vuoksi.

– Maan hallitus on pettänyt kansan ja myös sopimuskumppaninsa, ammattiyhdistysliikkeen, sanoi AKT:n valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja ja SAK:n valtuuston puheenjohtaja Jape Lovén.

Hän toi kokoukseen terveiset aiemmin kokoontuneesta AKT:n satamajaostosta, jossa vaadittiin kunnon toimia mielenilmauspäivälle.

– Me toivomme, että kaikki suomalaiset ammattiliitot ja etenkin SAK:laiset tekevät hallinnoissaan päätöksiä, että se ei ole mikään pidennetty ruokatunti ja pomppulinnaa ja mehua kaikille, vaan me puristetaan hallitusta sieltä mistä tuntuu, Lovén sanoi.

Lakkopäätöksiä voi tulla vielä lisää, sillä jokainen ammattiliitto päättää niistä itsenäisesti.

SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan mukaan evästyksiä ei ole annettu. Mielenilmauksella painostetaan maan hallitusta ottamaan kokonaan uusi ote työttömyysturvan uudistamiseen.

– Meidän mielestämme tämä koko malli pitää nyt vaan lyödä roskakoppaan ja tehdä uusi. Tämä on monimutkainen byrokraattinen häkkyrä ja luo jo sinänsä uuden työllistymisen esteen, Eloranta moitti.

Aktiivimalli tuli voimaan vuoden alussa. Sen mukaan työttömyyskorvausta voidaan leikata 4,65 prosenttia, jos työtön ei täytä aktiivisuusvaatimusta esimerkiksi palkkatyötä tekemällä. Ehdon voi täyttää myös ansaitsemalla tietyn summan yritystoiminnalla tai osallistumalla viiden päivän ajan työllistymistä edistäviin palveluihin kolmen kuukauden aikana.

Mielenilmaus järjestetään Helsingin Senaatintorilla ensi viikon perjantaina kello 11. Muut palkansaajakeskusjärjestöt eli STTK ja Akava eivät ole osallistumassa mielenilmaukseen, mutta ainakin akavalainen Insinööriliitto on ilmoittanut lähtevänsä siihen mukaan.