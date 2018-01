Maailman paras maa? Suomalaisteinejä kuolee edelleen enemmän kuin verrokkimaissa: alkoholi on vain yksi syy

Puskissa huutelua

Hei nyt pientä herätystä.Ilmapiiri jota olemme luoneet maahamme ei ole kannustavaa eikä rohkaisevaa mitä nuoret tarvitsevat.Me tuijotamme vain lukuihin sekä osavuosikatsaus voittoihimme emmekä huomaa mikä on todella sitä mikä vaikuttaa henkisisesti merkittävästl.Ellemme pysty muuttumaan tällä saralla olemme lyömässä niittejä edelleen tulevaisuudessakin kuolleiden arkunkansiin.Kristillisten arvojen unohtaminen josta tämä maa on nostettu sihen asemaan jossa me tänäpäivänäkin paistattelemme,seuraa taustalla synkkänä varjona.Rahan ja materian jumalat tanssittavat meidät ruususen uneen mutta voisimme herätä jos vain ymmärtäisimme vanhojen arvojen oikean merkityksen kaikessa maamme asioissa ja päätöksissä.Siunatkaa älkääkä kirotko toisiamme.

