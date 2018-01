SAK esittää kannustavaa työllistymismallia

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.

Aika monessa yrityksessä on ns. pientä tekemätöntä työtä vaikka kuinka paljon sille joka haluaa tehdä työtä. ... edellyttää tietysti että asenteet rupeavat olemaan kohdallaan mitä tulee työn tekemiseen. Ja toinen isompi ongelma on ammattiliiitojen vuosikymmeniä jatkunut 'työn ja työehtojen omiminen'.

Vast: Aktiivimalli...

Yrittäjä:

Pientä tekemätöntä työtä... Ennen muinoin esim. mapitusta ja arkistointia. No, mitäs se nykyään olisi? Olisit antanut konkreettisia esimerkkejä. Ihmisen palkkaaminen aiheuttaa myös paperitöitä yritykselle. Vai miten on, onko näiden pakollisten paperitöiden osalta helpotuksia jos työ on vain 18 tuntia - oliks se kolmessa kuukaudessa? Mitä ne sellaiset tuntityöt ovat, joita mallissa halutaan työvoimapulaa kärsivinä helpottaa? Nooo, esim. parina iltana viikossa parin tunnin siivoustyö. Mutta ketä ne ottavat tuollaisiin hommiin? Teini-iässä olevia ja maahanmuuttajia! Niin kuin opiskelijoille myös satunnaiset tallennus- ym. keikat!