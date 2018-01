Oppilaan tarpeita yritetään kuunnella ammattikoulutuksessa

Vast: Opiskelijat palkatta pätkätöissä

Kuule, jokainen, joka vähänkin viittii pitää silmiä auki, tietää tämän. Kenenkö idea? Oikeiston; luultavasti vähän enemmän kokoomuksen kuin keskustan. On sikamaista, että kun opiskelijat menevät oppilaitokseen opiskelemaan, niin heidät heitetään yrityksiin hanttityövoimaksi - niihin, mitä ennen tekivät kesälomalaiset tai peruskoulun päättötodistusta vaille jääneet. Monet yritykset ottavat ihan melellään ilmaista työvoimaa, mutta jokunen lienee sitä mieltä, että hyvä olisi, jos opiskelija jotain joskus oppisikin.



Jopa siinä tapauksessa, että "työssä oppiva" oppisi jotain, niin tuskin sellaisia yleisperusteita, jotka auttavat työpaikassa kuin työpaikassa. Opit yhden talon tavat, mutta et perusteita, ja seuraavassa paikassa tavat ja tehtäväkin ovatkin erit. Sanokaa minun sanoneen, kohtaikaa työnantajat alkavat rutista "liian kapeasti koulutetuista". Hallitusten vastaus? - Lisää palkatonta "opiskelua"!



Jossain vaiheessa ehkä yrityksetkin heräävät huomaamaan, että ihan oikiasti ihmisiä pitää kouluttaa, jotta he osaavat tehdä muutakin kuin hanttihommia. Miten pitkä aika siihen on, herra näyttää. Yritysten loppupäätös kun yleensä lienee: "mennään halvempiin maihin".



Mutta siihen asti, kiitos Suomen hallituksille ilmaisesta ruputyövoimasta.