Ilmavoimat on jo ottanut tuntumaa Hornetien seuraajaehdokkaisiin

lentääkö se?

Tämäkö se on, Suomen hankinta?

Pentagon raportoi viime vuonna, että F-35-hävittäjissä on vielä useita satoja vikoja, jotka vaativat paneutumista ennen kuin lentokoneilla voi aloittaa taistelukokeet ja maan ilmailuviranomaisen vaatiman riippumattoman operatiivisen testauksen ja arvioinnin Iot&E:n. Hyväksytyt Iot&E -testit ovat edellytys koneen sarjavalmistuksen aloittamiselle.



Yhdysvaltain ilmavoimien keräämässä vikalistassa on kaikkiaan 276 kriittiseksi viaksi merkittyä kohtaa. Uusimman Block 3F -päivityksen kerrotaan korjanneen näistä alle puolet. Keskeisiksi korjausta vaativiksi kohteiksi mainitaan muun muassa ylikuumeneminen, komponenttien ennenaikainen kuluminen ja koneen heikko tulensietokyky.



Hävittäjien taistelutestit on määrä aloittaa vuonna 2019. Pentagonin Office of Operational Testing and Evaluation -osaston raportissa todetaan, että kaikkia vikoja ei millään ehditä korjaamaan ennen määräaikaa:

