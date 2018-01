Yle protestoi kirjeenvaihtajansa höykyttämistä Israelissa

Vast: Apartheid

Höpö höpö. Arabimaat pääsääntöisesti eivät päästä edes maahan sellaista ihmistä, joka papereista näkyy, että on käynyt Israelissa. Ja mitä tulee Saudi-Arabian, Qatarin ja muiden upporikkaiden arabimaiden tapaan kohdella siirtotyöläisiänsä, niin se on valtavasti huonommalla tolalla kuin Israelin tapa toimia ulkomaalaisten työntekijöiden kohdalla.

Israelissa on ollut niin paljon palestiinalaisten tekemiä iskuja, että etninen profilointi turvallisuuskysymyksissä on täysin ymmärrettävää, myös toimittajien kohdalla.