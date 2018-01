Liikuntahalleissa voisi VTT:n mukaan hyödyntää aurinkosähköä

Aurinkosähköllä voisi kattaa lähes kolmanneksen liikuntahallien energiantarpeesta, ilmenee Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n tekemästä selvityksestä. Tilanteeseen vaikuttavat kuitenkin useat tekijät kuten hallien energiatekniset ratkaisut, sijainti ja rakennuksen ilmansuunta.

Jäähalleissa aurinkosähköä kannattaa käyttää kesällä, jolloin kylmäkoneiden energiankulutus on huipussaan. Uimahalleissa tilanne on päinvastainen, koska tiloja joudutaan lämmittämään eniten talviaikaan. Silloin auringon tuottamaa energiaa on kuitenkin vähiten saatavilla.

Haasteena aurinkosähkön laajemmalle hyödyntämiselle on sen hankala varastointi. Erityisen haasteellista ja kallista on sähkön varastointi talvikuukausien ajaksi. Lisäksi akut ovat painavia ja vievät runsaasti tilaa.