Toinen kierros häämöttää jo, paljastaa IL:n tilaama ennuste: Niinistön kannatus jäisi alle 50 prosentin

Markku Uhari

Presidentinvaalit voivat mennä toiselle kierrokselle, jos Iltalehden ja Alma Median maanantaina julkaisema ennuste toteutuu.

Iltalehti julkisti Accuscore-yhtiöltä tilaamansa, presidentinvaalien ensimmäistä kierrosta koskevan vaaliennusteen presidenttitenttinsä aluksi maanantai-iltana.

Ennusteen perusteella gallup-ykkösenä pysyneen kansanliikkeen ehdokkaan Sauli Niinistön kannatus olisi ensimmäisellä kierroksella 49,2 prosenttia. Ennuste veisi siis vaalit niukasti toiselle kierrokselle, koska yksikään ehdokas ei saavuttaisi vähintään 50 prosentin kannatusta.

– Minun kannaltani olisi tärkeintä, että jollain kierroksella tulisi valittua, Niinistö kuittasi, kun toimittaja Susanne Päivärintä kysyi tämän kommenttia.

Niinistön perässä järjestys noudattaisi pitkälti viimeaikaisia gallupeja. Vihreiden Pekka Haavisto jatkaisi toiselle kierrokselle 13,6 prosentin kannatuksella.

– Toinen kierros on hyvin tärkeä näissä vaaleissa, Haavisto sanoi toimittaja Juha Ristamäelle.

Kolmanneksi ja näin pois toiselta kierrokselta jäisi jälleen oman valitsijayhdistyksensä ehdokas Paavo Väyrynen. Kasvujohteisesta kannatuksestaan huolimatta Väyrysen kannatus jäisi 13,2 prosenttiin ja näin Haaviston taakse. Väyrynen totesi, että hänellä on tällä hetkellä nouseva kannatus.

– Todennäköisesti se on jo korkeampi kuin tuota analyysiä tehtäessä, Väyrynen totesi.

Accuscoren ennuste povaa siis liki pitäen samaa asetelmaa kuin vuoden 2012 presidentinvaaleissa, jolloin Niinistö ja Haavisto ottivat kannatuksistaan toisella kierroksella mittaa Väyrysen jäädessä kolmanneksi.

Väyrysen jälkeen neljänneksi eniten ääniä keräisi perussuomalaisten Laura Huhtasaari.

Accuscoren laatima ennuste ei ole presidentinvaaleja koskeva kysely, vaan se on aiempien kannatuskyselyiden pohjalta muodostettu arvio.

Viime viikon lopussa julkaistujen kannatuskyselyiden perusteella Sauli Niinistön kannatus on ollut laskussa. Niinistön kannatus oli Alma Median torstai-iltana julkaiseman kyselyn perusteella 58 prosenttia ja Helsingin Sanomien perjantaina julkaisemassa 68 prosenttia.

Ensimmäisen kierroksen varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 28. tammikuuta, ja mahdollinen toinen kierros järjestetään pari viikkoa myöhemmin 11. helmikuuta.

Ensimmäisen kierroksen ennakkoäänestys on parhaillaan käynnissä. Oikeusministeriön vaalitietopalvelun mukaan Suomessa on maanantaina kello 18 mennessä käynyt äänestämässä yli 1,2 miljoonaa ihmistä. Äänestysprosentti on siis tällä hetkellä 29,1.