Rainbow'n pakastemaissista on löytynyt listeriabakteeria yli sallitun määrän, kertoo SOK. Tuote on vedetty pois markkinoilta. Kyseessä on 450 gramman pakkaus makeaa maissia.

Listeriabakteeria löytyi yhdestä erästä, jota on myyty tammikuussa Prisma-, S-market-, Sale- ja Alepa-myymälöissä ympäri Suomea. Poisvedettyjen tuote-erien parasta ennen -päiväys on 6.1.– 9.6.2019 ja EAN-koodi 6414890300050.

SOK pyytää kuluttajia hävittämään tuotteet. Jos tuotteen on jo käyttänyt ja kuumentanut pakkauksessa olevan ohjeen mukaisesti, on käyttö ollut turvallista.

SOK pyytää palauttamaan virheellisen tuotteen tyhjän pakkauksen tai etiketin ensisijaisesti ostopaikkaan tai omien yhteystietojen ja tilitietojen (IBAN-numero ja tilinhaltijan nimi) kanssa osoitteeseen S-Kuluttajaneuvonta, tunnus 5020470, 00003 Vastauslähetys.