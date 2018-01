Sillanpää vaikeni sakoistaan

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi maanantaina viihdetaiteilija Jari Sillanpään 50 päiväsakkoon rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja kahdesta liikennerikkomuksesta. Sillanpään tuloilla sakkosumma on lähes 24 000 euroa.

Käräjäoikeus ei määrännyt Sillanpäätä ajokieltoon. Hänen väliaikainen ajokieltonsa on oikeuden mukaan jo kestänyt sen neljä kuukautta, joka tällaisessa tapauksessa olisi normaali ajokiellon pituus.

Sillanpää ei tuoreeltaan kommentoinut tuomiotaan. Hän ei vastannut STT:n soittopyyntöön eikä kirjoittanut aiheesta Facebook-sivulleen.

Sillanpään asianajaja Juha Räihä oli lähes yhtä vaitelias. Hän ei kertonut esimerkiksi sitä, aikooko Sillanpää valittaa tuomiostaan hovioikeuteen.

– Olen sanonut kaikille, että en tätä asiaa kommentoi, sanoi Räihä STT:lle.

STT yritti tavoittaa myös useita ihmisiä Sillanpään levy-yhtiössä Warnerissa, mutta ei saanut vastausta. Sillanpään nettisivujen keikkakalenteria oli kuitenkin päivitetty maanantaina. Sivuille ilmestyi teksti:

– Jari lomailee parhaillaan. Tulevat kesäkeikat päivitetään keikkakalenteriin keväällä. Talvi-iloa kaikille!

Käräjäoikeus totesi, että Sillanpää käytti metamfetamiinia ja ajoi huumeen vaikutuksen alaisena Helsingin keskustassa viime syyskuussa. Hänen hallussaan oli 0,3 grammaa metamfetamiinia.

Lisäksi Sillanpää piti tuomion mukaan matkapuhelinta kädessään ajon aikana sekä ylitti keltaisen sulkuviivan autolla Helsingin Annankadulla tahallaan tai ainakin huolimattomuudesta. Sillanpää myönsi oikeudessa syyllistyneensä kaikkiin rikoksiin.

Artistin kolmeen asuntoon Helsingissä ja Vihdissä tehtiin viime syksynä kotietsintä, kertoi Ilta-Sanomat aiemmin. Kotietsinnän yhteydessä Sillanpää kertoi käyttäneensä huumausainetta jo pitkään. Varsinaisessa esitutkinnassa hän ei kuitenkaan vastannut tähän liittyneeseen kysymykseen.

Oikeus toteaa päätöksessään, että 50 päiväsakkoa on yleisen käytännön mukainen rangaistus Sillanpään syyksi luetuista rikoksista. Yhden päiväsakon määrä on Sillanpään tapauksessa 475 euroa.

Käräjäoikeus korotti Sillanpään sakkoa 40 eurolla. Loppusummaksi tulee siten 23 750 euroa. Sillanpää tienasi vuonna 2016 yhteensä noin 285 300 euroa. Jos tulot ovat pysyneet suurin piirtein ennallaan, sakoista tulee maksettavaa noin yksi kahdestoistaosa Sillanpään tuloista.

Sillanpää nousi julkisuuteen vuonna 1995, kun hänet valittiin tangokuninkaaksi. Hänen vuonna 1996 julkaistu esikoislevynsä Jari Sillanpää on edelleen Suomen myydyin äänite, jota on myyty 272 940 kappaletta. Sillanpää on edustanut Suomea Euroviisuissa vuonna 2004. Siltsunakin tunnettu laulaja on 2010-luvulla tullut tutuksi myös Vain elämää -tv-sarjasta, jossa hän on esiintynyt kahdella tuotantokaudella, viimeksi viime syksynä.